Por segunda vez, y asegurando que esta es la definitiva, Aitor Esteban se ha despedido del Congreso de los Diputados tras 21 años para regresar ahora al País Vasco y liderar su formación, el PNV. "La mayoría de la gente que hay por aquí es buena gente, pero tampoco voy a mentir, también hay mala gente, como en todas partes", ha dicho el dirigente jeltzale que ha aprovechado su última intervención desde la tribuna del Congreso para mandar un mensaje a la gente joven: "No les den la espalda a la política".

Esteban, el autor de la conocida réplica a Mariano Rajoy de "si bien me quieres, Mariano, da menos leña y más grano", ha recordado que llegó a la Cámara Baja en las elecciones que se celebraron en 2004, tres días después de los atentados del 11-M en Atocha, y ha celebrado la "magnífica experiencia" de estas más de dos décadas. "Me despido de ustedes, pero no del Gobierno, porque no me voy de este negociado", le ha dicho a los diputados durante la comparecencia de Pedro Sánchez sobre los planes de la UE relativos al gasto militar.

Y, para terminar, ha querido apelar directamente a los jóvenes: "Esto es mucho más que el ruido que escuchan y ven en la televisión. Les pido que no den la espalda a la política, se puede hacer muchas cosas por el bien común y les animo a que lo hagan porque en eso consiste la democracia, en mojarse". "Gora Euskadi askatuta" (Viva la libertad de Euskadi) han sido sus últimas palabras, las que ha dicho que siempre han sido su "norte". Gran parte del Congreso se ha roto en aplausos. Salvo Vox.