El líder del PSC, Salvador Illa, ha apremiado este sábado a sus socios de ERC a cerrar el acuerdo para formar el nuevo gobierno de la Generalitat y ha recalcado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está decidido a impulsar un modelo que mejore la financiación autonómica de Cataluña.

"Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos [al Estado] y la número 14 a la hora de recibirlos", ha razonado el candidato a la Presidencia de la Generalitat, "no es justo, no pedimos ningún privilegio, es una cuestión de Justicia".

"Sabemos que el Gobierno de España tiene voluntad de escucharnos", ha anunciado durante un acto organizado por el PSC, "quiere dar una respuesta a la singularidad de Cataluña y la pluralidad de España, que siempre hemos defendido los socialistas".