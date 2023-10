La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha anunciado que su formación hará público el próximo martes en un acto en Barcelona un informe jurídico sobre la amnistía en el que llevan trabajando semanas. Durante declaraciones a los medios tras reunirse en Barcelona con representantes de la pequeña y mediana empresa, Díaz no ha querido avanzar detalles sobre ese dictamen, entre otros las informaciones que apuntan a que se amnistiará también a policías condenados por su actuación durante el 1 de octubre, y ha dejado claro que ella trabaja de forma coordinada con Pedro Sánchez. “El dictamen será presentado el próximo martes en Barcelona y no puedo confirmar esta información, pero hay que dejar a los juristas trabajar. He dicho muchas veces que es el dictamen de Sumar, pero también he dicho muchas veces que el presidente del Gobierno y yo trabajamos coordinadamente, conocerán el contenido del dictamen el próximo martes”, ha zanjado Díaz.