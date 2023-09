El rey emérito Juan Carlos I ha vuelto a España este lunes 25 de septiembre para participar en las regatas de Sanxenxo. El emérito coincidirá con su hijo, el rey Felipe VI. Coincidir, coincidirán, en espacio y tiempo, otra cosa es que se vean, que se encuentren, algo que todavía no ha aclarado la Zarzuela. Juan Carlos I acaba de entrar a casa de Pedro Campos, lo hacía saludando a los medios de comunicación, pero en esta ocasión no ha bajado la ventanilla para dirigir unas palabras a la prensa, tan sólo saludó a los medios con una sonrisa y con un gesto con la mano. Ahora mismo se encuentra en el interior de la casa de Pedro Campos, su amigo, regatista. Aquí pasará toda la tarde. Es muy probable, así casi está previsto, que mañana empiece a navegar para preparar esa octava regata que lleva su nombre. No ha venido con él en esta ocasión la infanta Elena, pero es posible que lo acompañe en esa regata.