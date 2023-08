El hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha alegado motivos "personales y familiares" para justificar su salida de la dirección del partido y para dejar su escaño en el Congreso, aunque ha matizado que continuará en la formación de Santiago Abascal como afiliado de base. "Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches de hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", ha explicado Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa desde la Cámara Baja.