La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido las reformas del Gobierno ante las acusaciones de Vox en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Defender el interés general es mejorar la vida de la gente, algo que ustedes no harían jamás si gobernaran. Ustedes gritan mucho porque no tienen nada que decirle a nuestro país" le ha dicho a la portavoz de Vox, Inés María Cañizares.Tanto Vox como el PP han aprovechado la sesión de control para preguntar a Díaz por sus viajes internacionales. "Es una guasa que usted y su partido me hablen de corrupción", le ha respondido Díaz.