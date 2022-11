La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha apelado hoy a la responsabilidad de los convocantes del paro en los transportes y ha animado a denunciar identificando al infractor y la conducta sancionable para acabar con aquellos casos que incumplan la ley aprobada en agosto. "Vamos a hacer lo necesario para que ese paro no se produzca, pero no tiene sentido ahora plantear un paro en los términos que se está planteando. Nos toca seguir trabajando para que todas las mejoras que hemos introducido desplieguen sus efectos. Un paro no va a suponer un arma de presión porque ya estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. La voluntad de este Gobierno es garantizar que los transportistas trabajan en unas condiciones dignas para ellos", ha dicho en una entrevista en el Programa de Ana Rosa de Mediaset.