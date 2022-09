El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en el foro 'Latin America, the United States and Spain in the global economy', organizado por la Spain-US Chamber of Commerce. Allí Sánchez ha valorado el anuncio de Vladimir Putin de convocar a 300.000 reservistas y su amenaza contra Occidente al que acusa de chantaje nuclear. Sánchez cree que la movilización del presidente ruso es una "huida hacia delante". "Iniciamos una nueva fase más critica, cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Ahora es cuanto más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania", ha explicado. Además, ha condenado "de manera categórica" los planes de celebrar referendos en las regiones ucranianas de Donestk, Lugansk y Jersón, bajo control del Kremlin, con vistas a su adhesión "ilegal" a Rusia. "Supone una nueva violación de la legalidad internacional", ha advertido.