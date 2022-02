Fernández Mañueco es el responsable de formar gobierno en Castilla y León y su idea es un gobierno en solitario. Descarta una coalición y habla de recibir apoyos pero no a cualquier precio. Advierte a Vox que no va a derogar leyes de igualdad y advierte también a los partidos regionales que no aceptará chantajes para dar privilegios a unas provinvias sobre otras. Esas son sus condiciones de salida para unas negociaciones en las que no quiere injerencias. Pero lo dicho hoy por Mañueco coincide más que ayer con la opinión de la dirección nacional. Desde Madrid le llegan más mensajes. Díaz Ayuso le pide que busque con otros partidos lo que les une y que no le importe lo que diga la izquierda sobre sus pactos, en alusión a Vox. Santiago Abascal comparte las palabras de la presidenta de la comunidad de Madrid y cree que el partido de Pablo casado tiene miedo a que el PSOE o sus socios de Bruselas le afeen sus pactos. Asegura que Vox tampoco tiene ganas de pactar con el PP pero que los números son los que son...