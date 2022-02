Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, se quieren unir. Sería la primera unión de municipios de estas dimensiones en España. Don Benito tiene 25.000 habitantes y Villanueva de la Serena 37.000. Al unirse, crearían la tercera ciudad más poblada de Extremadura tras Cáceres y Badajoz y la segunda en economía tras Badajoz. Al compartir reducen gasto en servicios comunes como administración, suministro, mejora de normativa, etc. El salto de población permitirá recabar ayudas directas del Estado, aspirar a mejores infraestructuras en comunicaciones como tren, universidad, etc. Todos los grupos políticos de los dos ayuntamientos desde Unidas Podemos a PP están a favor de la unión. Sin embargo, antes deben contar con la aprobación de los ciudadanos de ambos municipios en una votación que ya se lleva desarrollando estos días y que finaliza el próximo 20 de febrero. Si gana el sí con el 66% de votos comenzará el proceso de la unión que tardará 10 años y que dará lugar a una nueva ciudad de la que, de momento, no se sabe el nombre y se le buscará más adelante.