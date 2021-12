La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha descartado hoy la posibilidad de presentar listas conjuntas con el PP en Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas. "No lo hemos hablado pero hay que reeditar el Gobierno porque si no, vamos a tener una pinza anticambio, tanto por la derecha como por la izquierda que pone en peligro el crecimiento de Andalucía. Somos partidos diferentes con proyectos diferentes pero con el objetivo común de mantener el cambio en Andalucía", ha dicho durante un desayuno informativo celebrado en Sevilla.