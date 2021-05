El PP ha preguntado en la sesión de control al Gobierno al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre los peajes en las autovías. Ábalos ha contestado que le estaban planteando la cuestión como si ya hubiese tomado la medida y ha pedido a Pablo Casado que se posicione sobre el tema. El ministro le ha dicho al PP que no se preocupe “porque para esto es necesario el acuerdo de todos y si no lo hay pues no saldrá”. Además ha querido aclarar que “lo único que hay es una reflexión, una invitación a que debatamos”.