Mirada al suelo y aplausos en la noche electoral tras la debacle. José Manuel Franco se abraza a Angel Gabilondo. El primero ha dimitido como secretario general de los socialistas. Gabilondo, el candidato socialista no va a recoger el acta de diputado. Con estas dos decisiones la dirección socialista quiere poner un cortafuegos para que no se utilice el mal resultado en Madrid para atacar al Gobierno y se extrapole al resto de España. José Luis Abalos asegura que no se han puesto paños calientes en el análisis de la derrota electoral de una campaña fallida.