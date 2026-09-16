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Redacción Digital

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VÍDEO | El PSIB propone que los residentes con tarjeta suban antes que los turistas a los buses de la EMT

La saturación en los buses urbanos de Palma es una constante diaria que hace años que perdura. Hoy, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) y candidato a la alcaldía, Iago Negueruela, ha presentado una propuesta por si gobiernan en 2027: que los residentes con tarjeta suban primero a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y, después, los turistas. «Ya existen las tarjetas, el mecanismo para hacerlo posible», ha asegurado Negueruela.