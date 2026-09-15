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Redacción Digital

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VÍDEO | Vecinos afectados por los alquileres turísticos ilegales de Paco Garrido se unen para luchar ante la inoperancia del Consell

Vecinos afectados por la proliferación del descontrol del alquiler ilegal en Mallorca, en concreto por la actividad del empresario Paco Garrido especializado en la explotación de villas que alojan a grandes grupos, ahora le plantan cara también al Consell de Mallorca. Además de que impulsan denuncias contra Garrido, quien cuenta con al menos 21 actas abiertas en Turismo por desarrollar su negocio utilizando licencias inexistentes o falsificadas o bien por sobreocupación de plazas, acusan a la institución insular de "inactividad" por no adoptar "medida alguna" ni haber resuelto ningún expediente sancionador". Califican de "cuando menos, extraño e inexplicable" que con tantas denuncias contra la misma persona la "Administración no haya actuado en consecuencia".