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Parlament de les Illes Balears

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VÍDEO | Prohens rechaza limitar la compra de segundas residencias a los residentes de Baleares

El Govern ha marcado su línea roja ante la posibilidad de imponer restricciones en la compra de segundas viviendas en Baleares. La presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, ha asegurado esta mañana durante el pleno del Parlament que aplicará aquellas medidas "jurídicamente viables y efectivas" para frenar la crisis habitacional, aunque su equipo solo analizará las propuestas "que prioricen sí o sí a la gente de aquí". Así, Prohens ha descartado la posibilidad de impulsar cualquier medida restrictiva en materia de vivienda que pueda afectar a la población residente. Más información