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Redacción Digital

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Vecinos de Puntiró denuncian fiestas de alto volumen en una vivienda explotada por Paco Garrido

Los vecinos recuerdan que llevan presentando ante Turismo "de forma reiterada, y ya desde el año 2021, sucesivas denuncias por la realización de actividades turísticas ilegales en distintas fincas situadas en las urbanizaciones de Puntiró, S’Hort de Son Sunyer y Son Oliver". Señalan el modus operandi de Garrido, quien alquila viviendas como alojamiento turístico "careciendo de la preceptiva licencia o amparándose en licencias inexistentes", como la que utiliza con Villa Versace, (en otros inmuebles que explota sí tiene licencias, pero las oferta con más plazas de las legales). También mencionan "la sobreocupación respecto de las plazas autorizadas y la celebración de fiestas y eventos ilegales en suelo rústico, con grave perjuicio para la convivencia vecinal".