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Julián Huerta, el creador de contenido con tartamudez que rompe con los prejuicios sobre su condición en redes sociales: "El mundo tiene una idea equivocada de lo que es"
"Ya me ha tocado el tartamudo". Este comentario llegó a oídos de Julián Huerta, un joven que padece de tartamudez, mientras estaba trabajando. "Tenía que echarle una mano y me faltó al respeto de esta manera. No me lo tomé nada bien", explica. Situaciones como esta, llevaron al catalán a esconder y negar su realidad durante sus 33 años de vida. Sin embargo, desde hace varios meses, expone en redes sociales su batalla por desestigmatizar esta condición que afecta al 1% de la población española. Más información