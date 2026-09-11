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VÍDEO | La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados
Son Espases se ha convertido en una trituradora de cargos directivos. Desde que Cristina Granados asumió la gerencia del hospital en septiembre de 2023 se han sucedido dimisiones, ceses y relevos, hasta transformar casi todo el organigrama que la rodea. La última en marcharse ha sido Natalia Vallés, directora de Enfermería y uno de los cuatro cargos de mayor peso del centro, apenas trece días después de la dimisión del director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo. Son las dos últimas salidas de una lista mucho más larga que afecta tanto al núcleo directivo como a subdirecciones y servicios que dependen directamente de Granados. Más información
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