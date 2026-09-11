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VÍDEO | La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados

VÍDEO | La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados

Vídeo: Redacción Digital | Foto: G. Bosch

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VÍDEO | La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados

Vídeo: Redacción Digital | Foto: G. Bosch

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Son Espases se ha convertido en una trituradora de cargos directivos. Desde que Cristina Granados asumió la gerencia del hospital en septiembre de 2023 se han sucedido dimisiones, ceses y relevos, hasta transformar casi todo el organigrama que la rodea. La última en marcharse ha sido Natalia Vallés, directora de Enfermería y uno de los cuatro cargos de mayor peso del centro, apenas trece días después de la dimisión del director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo. Son las dos últimas salidas de una lista mucho más larga que afecta tanto al núcleo directivo como a subdirecciones y servicios que dependen directamente de Granados. Más información

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