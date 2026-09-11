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VÍDEO | El temporal destroza en quince minutos la finca de un pagès en Mallorca: "Es una bomba"
Animales muertos, naves arrasadas, árboles arrancados y muchos más destrozos que todavía son imposibles de cuantificar. Quince minutos bastaron. La peor cara del temporal que ha azotado Mallorca se encuentra en una finca de Son Sardina en la que Antoni Feliu Pou (58 años, Sant Jordi) lleva alrededor de tres décadas cultivando la tierra y criando ganado. Más información
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