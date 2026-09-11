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Vídeo: Redacción Digital | Foto: B. Ramon

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VÍDEO | La brecha entre la educación pública y privada se reduce en Baleares pese al desplome general de los resultados en PISA

El demoledor informe PISA 2025 , que muestra un desplome de los resultados educativos en Baleares, deja también un dato revelador: pese a los problemas de infraestructuras, las ratios y la llegada de nuevos alumnos a mitad de curso, entre otros factores, la educación pública ha conseguido estrechar la diferencia de rendimiento con la privada respecto al anterior informe. Los datos muestran que la brecha entre ambos modelos se ha reducido en las tres competencias analizadas por PISA. En Ciencias, la diferencia entre los alumnos de la pública y la privada ha pasado de 25 puntos en 2022 a 23 en 2025. En Lectura, se ha reducido de 33 a 28 puntos, mientras que en Matemáticas ha pasado de 28 a 27 puntos. Más información