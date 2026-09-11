OFERTA Suscríbete un año a Diario de Mallorca y llévate un regalo

Manu Mielniezuk

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Los arquitectos del proyecto de Gesa en Palma defienden que es "de intervención mínima" y no habrá pérdida de zonas verdes

El estudio Cruz y Ortiz Arquitectos ha presentado este viernes, junto al alcalde de Palma, Jaime Martínez, su propuesta ganadora para la transformación de la fachada marítima de Palma mediante la rehabilitación del edificio de Gesa. Antonio Cruz prevé que las obras terminarán a finales de 2029, "si se actúa con mucha diligencia", y define el proyecto como de "intervención mínima" sobre el edificio original. Ante las críticas vecinales a la reforma, al rechazarla porque solo verán "hormigón", Cruz defiende que "no hay pérdida de zonas verdes" e incluso se ampliarán y pide a los detractores que examinen el proyecto. Más información