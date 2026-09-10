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Consell de Mallorca

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VÍDEO | Un informe alertó en 2021 de un "enriquecimiento injusto" en las cuentas de TIRME

Un informe emitido en 2021 por la consultora PWACS ya advertía de un "enriquecimiento injusto" en las cuentas de TIRME, cinco años antes de que la Intervención General del Consell de Mallorca calificara los beneficios de la concesionaria de "estratosféricos" y "más propios de un monopolio que de un servicio público". Según el documento, aireado en el pleno de este jueves por el conseller de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, la empresa habría obtenido entre 2016 y 2020 rentabilidades que superan los 41 millones de euros. Más información