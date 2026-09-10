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Manu Mielniezuk / B. Ramon

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VÍDEO | Empieza el curso escolar 2026-2027 en Baleares: casi 160.000 alumnos regresan hoy a las aulas

Baleares da este jueves, 10 de septiembre, el pistoletazo de salida al curso escolar 2026-2027 con 158.859 alumnos y 19.003 profesionales entre centros públicos y concertados. El nuevo año académico llega con más profesores y nuevos servicios para las familias, aunque también con 187 aulas modulares, 22 más que el curso pasado, y con la climatización de los centros todavía como una de las asignaturas pendientes. Más información