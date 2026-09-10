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Vídeo: Redacción Digital | Foto: B. Ramon

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VÍDEO | Detienen en Cataluña al líder de la estafa de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado

Carlos García Roldán, conocido con el apodo de “Charly”, el líder de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, ha sido detenido en Cataluña, con lo que se pone fin a la fuga que se ha prolongado durante casi nueve meses. El acusado ingresará en breve en prisión para cumplir la dura condena de catorce años de cárcel que le impuso la Audiencia de Baleares, que lo situó al frente de una estafa que afectó a más de un centenar de personas. Fueron clientes que le entregaron dinero a cuenta para comprar las viviendas que publicitaba el condenado, si bien ninguno de estos proyectos inmobiliarios se llevó a cabo, aunque él se quedó con todo el dinero. La mayor parte de estos beneficios los gastó el fiestas y en juego en el casino. Los perjuicios sumaron alrededor de unos dos millones de euros. Más información