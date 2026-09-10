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VÍDEO | Alquila un coche para ir a la UIB y acaba destrozado por el temporal: «Lo tenía a todo riesgo, pero los del rent a car me dicen que no me lo van a cubrir»

Pedro Monreal y Javi Monreal, alumnos de Informática de la Universitat de les Illes Balears, alquilaron el coche para ir a clase tras romperse el familiar. Lo dejaron en el aparcamiento de Guillem Cifre, donde varias placas solares de la cubierta fotovoltaica salieron volando y unas impactaron contra el vehículo. Más información