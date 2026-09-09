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Vídeo: Redacción Digital | Foto: J.F.M

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VÍDEO | La mujer que dio a luz en una pastelería de s'Arenal: "Mi hijo nació con olor a dulce"

Virginia Martínez, de 39 años, descansa en el hospital de Son Llàtzer recuperándose de una experiencia que, sin duda, nunca va a olvidar: tuvo un parto tumbada en el suelo de una pastelería de s’Arenal de Llucmajor. Por fortuna, pero en gran parte por la ayuda que le prestaron unos policías locales de Llucmajor, el pequeño David, que nació con un peso de casi tres kilos, se encuentra en perfecto estado, a la espera de que sus padres le trasladen a casa y le presenten a sus dos hermanos mayores. Más información