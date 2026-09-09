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Redacción Digital

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VÍDEO | Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'

Malestar entre un grupo de familias del CEIP Aina Moll i Marquès de Palma por la supresión de todos los viajes de estudios después de un episodio que ocurrió el curso pasado en el viaje de final de curso de sexto de Primaria. Al parecer, en una estancia en PortAventura, varios niños saltaron de un balcón a otro, lo que se conoce como 'balconing', una práctica extremadamente peligrosa. A raíz de ese incidente, el centro ha explicado a los padres que han tomado la decisión de no realizar más viajes, en ningún curso ni etapa escolar. La medida ha generado mucho malestar entre las familias, ya que afecta a niños que no participaron en aquellos hechos, y el asunto ha llegado a Inspección Educativa. Más información