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Guillem Bosch

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VÍDEO | Bernat Xavier Xamena realizará 17 ironman en 17 días para contribuir en la investigación del cáncer infantiL

El deportista y músico mallorquín Bernat Xavier Xamena iniciará el próximo jueves uno de los retos más importantes de su carrera deportiva. Acompañado por la asociación ‘La estrella de na Marta’, realizará 17 Iron Man en todas y cada una de las comunidades autónomas durante 17 días. Este desafío, llamado ‘Estrella 17’, busca recaudar fondos para la investigación sobre el cáncer infantil. Xamena honrará la memoria de Marta, una niña de ocho años que falleció a causa de un tumor cerebral. La ruta iniciará el próximo jueves 10 de septiembre en Gran Canaria y finalizará el 26 en Algaida, la localidad a la que pertenecía la joven. Más información