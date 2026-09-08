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VÍDEO | Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla

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Redacción Digital

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VÍDEO | Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla

Redacción Digital

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Después de unos días de calor extremo, Mallorca se prepara para un cambio de tiempo que traerá fuertes lluvias, tormentas, posible granizo y viento intenso, además de un descenso notable de las temperaturas. Ante esta escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará la alerta naranja por precipitaciones intensas, que podrían dejar acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en solo una hora. Más información

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