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Vídeo: Redacción Digital | Foto: M. Mielniezuk

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VÍDEO | Los alumnos de Baleares se quedan a la cola de España tras hundirse en ciencias, lectura y matemáticas en el informe PISA

Los alumnos de 15 años de Baleares han vuelto a empeorar sus resultados en las tres competencias evaluadas por el informe PISA. Las islas se sitúan en la parte baja de la clasificación autonómica y quedan por debajo de la media española, de la Unión Europea y de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas. El peor resultado corresponde a la comprensión lectora, con 441 puntos, mientras que en matemáticas obtienen 449 y en ciencias, la competencia principal de esta edición, 471 puntos. Más información