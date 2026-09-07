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B. Ramon

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VÍDEO | Así son las labores de la unidad del Ejército del Aire en la Base aérea de Son San Joan

La base militar de Son Sant Joan ocupa un pequeño espacio en un enorme aeropuerto como es el de Palma. Pero se trata de un lugar donde trabajan y viven alrededor de 150 personas y desde donde se coordina toda la tarea de vigilancia y salvamento marítimo, además de convertirse en un espacio estratégico dentro de la labor de defensa del país. Las unidades se han convertido en un referente por el éxito y coordinación de los diferentes rescates que se llevan a cabo cada vez que es necesaria la intervención de estos profesionales militares. Más información