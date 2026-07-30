Ana B. Muñoz

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VÍDEO | El presidente del gobierno Pedro Sánchez en rueda de prensa tras hablar con su majestad el rey Felipe VI

El presidente ha recordado que el Ejecutivo considera la vivienda "el quinto pilar del Estado del bienestar" y ha asegurado que las distintas administraciones tienen "la obligación" e incluso "un deber moral" de actuar ante la emergencia habitacional que sufren territorios como Baleares. En este contexto, Sánchez ha defendido la actuación del Gobierno central y ha reivindicado la Ley de Vivienda como la principal herramienta para intervenir un mercado que considera "absolutamente desbocado". Más información