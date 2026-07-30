Redacción Digital

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VÍDEO | Nueva temeridad al volante en la carretera de Sóller: dos mujeres sacan medio cuerpo por la ventanilla con el coche en marcha

Un nuevo episodio de conducción imprudente ha quedado registrado en las carreteras de Mallorca. Un conductor grabó este miércoles, 29 de julio, un turismo que circulaba por la carretera de Sóller, en sentido hacia el municipio, a la altura de la rotonda del hospital Joan March, mientras dos de sus ocupantes protagonizaban una peligrosa escena. En las imágenes se observa cómo dos mujeres sacan gran parte del cuerpo por las ventanillas del vehículo cuando este se encuentra en marcha, mientras una de ellas parece grabar con un teléfono móvila la otra. La secuencia fue captada por otro conductor que circulaba por la misma vía. Más información