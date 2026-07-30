Redacción Digital

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VÍDEO | 'Menys Turisme, Més Vida' denuncia el contraste de ses Voltes: 3.500 para un concierto frente a las restricciones de acceso en la manifestación

'Menys Turisme, Més Vida' ha vuelto a cuestionar la gestión de los accesos a ses Voltes durante la multitudinaria manifestación contra la masificación turística celebrada el pasado domingo en Palma. La plataforma ha denunciado a través de sus redes sociales la diferencia entre el aforo permitido durante aquella movilización y el establecido para el concierto celebrado este miércoles por la noche en el mismo espacio dentro de la programación del Atlàntida Mallorca Film Fest. Más información