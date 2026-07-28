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VÍDEO | Prohens homenajea a las víctimas de los bombardeos republicanos sobre Palma en un acto sin Memoria de Mallorca
Noventa años después de los bombardeos de la aviación republicana sobre Palma, las 73 víctimas civiles que perdieron la vida en aquellos ahora ataques cuentan con un espacio para su recuerdo. El Govern ha inaugurado en el paseo Sagrera el Muro de la Dignidad, un monumento dedicado a quienes fallecieron en los bombardeos sufridos por la ciudad en la Guerra Civil, en un acto muy simbólico que, pese a la polémica que lo rodeaba, ha transcurrido sin incidentes. Más información