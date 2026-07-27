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VÍDEO | La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca

VÍDEO | La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca

FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca

FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Redacción Digital

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Los cuerpos policiales reventaron una manifestación que, hasta su intervención, fue demasiado tranquila para los intereses del Govern. Las cargas y los incidentes deslucieron una marcha con un ambiente muy alegre y animado, en un día en el que incluso el tiempo y las bajas temperaturas acompañaron.

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