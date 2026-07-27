FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | La Policía Nacional convierte en violenta una protesta pacífica contra la saturación turística en Mallorca

Los cuerpos policiales reventaron una manifestación que, hasta su intervención, fue demasiado tranquila para los intereses del Govern. Las cargas y los incidentes deslucieron una marcha con un ambiente muy alegre y animado, en un día en el que incluso el tiempo y las bajas temperaturas acompañaron.