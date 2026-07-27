FOTO: EP | VÍDEO: Pau Pascual

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VÍDEO | Convocan en Palma una concentración de urgencia para exigir la dimisión del Delegado del Gobierno de Baleares

Convocan una concentración de urgencia en Palma este martes a las 12 horas para exigir la dimisión del Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez (PSOE). La plataforma Menys Turisme, Més Vida, organizadora de la manifestación contra la masificación turística en Mallorca, quiere "dar respuesta a la violencia policial injustificable del domingo", en frente del edificio público en la calle Constitució con una protesta multitudinaria. Más información