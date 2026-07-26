Manu Mielniezuk

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Pere Sánchez, candidato de Coalició per Mallorca al Govern: "Mallorquín es quien se lo gana, quien siente como suya esta tierra"

Durante años informó de la actualidad desde los micrófonos de IB3. Ahora es él quien pasa a ocupar el foco político. Presentador y comunicador, debuta como uno de los rostros de Coalició per Mallorca y, en esta entrevista, expone las razones de un cambio que define como profundamente meditado, abordando cuestiones como la vivienda, el turismo, el crecimiento demográfico, la situación del catalán en la isla o la defensa de la mallorquinidad. Más información