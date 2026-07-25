B. Ramon

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Andrés Enrique, director del Atlas Histórico del Español: “El español no es solo castellano, sino una mezcla de variedades peninsulares”

Andrés Enrique es un filólogo y profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), que, actualmente, se dedica a la gestión del Atlas Histórico del Español, un proyecto de investigación que busca reconstruir la evolución de la lengua desde el siglo XIII hasta el XVI mediante mapas interactivos y una base de datos digital.