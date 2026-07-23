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VÍDEO | El Govern reconoce el malestar ciudadano, pero insiste en rechazar el decrecimiento: "Algunos tendrían que hacer las maletas"

A tres días de la manifestación contra la masificación turística convocada este domingo en Palma por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, el Govern ha reconocido el creciente malestar de la ciudadanía por los efectos del modelo turístico, aunque ha insistido en que la respuesta no pasa por el decrecimiento, sino por la contención y transformación del modelo productivo. El vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha reconocido tras la reunión del Consell de Govern que el descontento social existe y ha defendido que el Ejecutivo es plenamente consciente de esta situación. Ha dicho que el Govern "entiende el malestar de la ciudadanía" y ha recordado que el Ejecutivo ha puesto en marcha, a su juicio, "las únicas medidas de contención que se han adoptado en la historia de esta comunidad autónoma". Más información