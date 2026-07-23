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El GOB presenta la pancarta de la manifestación del 26 de julio en Palma contra la masificación turística

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B. Ramon

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El GOB presenta la pancarta de la manifestación del 26 de julio en Palma contra la masificación turística

B. Ramon

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Bajo un calor sofocante en Palma, el GOB ha presentado este miércoles la pancarta de la  manifestación de este 26 de julio en Palma contra la masificación turísticauna protesta que confía que sea masivaEl grupo ecologista sostiene que Mallorca ha llegado "al límite" y asegura que cada vez más ciudadanos son conscientes de que el futuro de los jóvenes "es muy negro". Más información

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