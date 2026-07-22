FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria

El juez encargado de investigar las pintadas contra la saturación turística en inmobiliarias de Santa Maria no incluye en sus autos el delito de pertenencia a grupo criminal, que la Guardia Civil sí atribuye a las dos activistas detenidas la semana pasada. El magistrado limita por el momento los cargos contra las dos jóvenes a un delito de daños tanto en el auto en el que acuerda dar inicio a la investigación judicial como en el que decretó la puesta en libertad sin ninguna medida cautelar. Más información