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VÍDEO | El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria

VÍDEO | El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria

FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria

FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Redacción Digital

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El juez encargado de investigar las pintadas contra la saturación turística en inmobiliarias de Santa Maria no incluye en sus autos el delito de pertenencia a grupo criminal, que la Guardia Civil sí atribuye a las dos activistas detenidas la semana pasada. El magistrado limita por el momento los cargos contra las dos jóvenes a un delito de daños tanto en el auto en el que acuerda dar inicio a la investigación judicial como en el que decretó la puesta en libertad sin ninguna medida cautelar. Más información

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