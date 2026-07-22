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VÍDEO | El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de "mentir" sobre el registro domiciliario: "No se merece dirigir el cuerpo en Baleares"

VÍDEO | El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de "mentir" sobre el registro domiciliario: "No se merece dirigir el cuerpo en Baleares"

FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de "mentir" sobre el registro domiciliario: "No se merece dirigir el cuerpo en Baleares"

FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Redacción Digital

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El abogado de las dos activistas detenidas la semana pasada por las pintadas contra varios inmuebles de Santa Maria del Camí ha cargado con dureza contra el jefe de la Guardia Civil en Baleares, el general Alejandro Hernández, al que acusa de haber ofrecido una versión "radicalmente falsa" sobre la actuación policial y de haber mentido públicamente para justificar la investigación. El letrado, Josep de Luis, sostiene que el operativo fue "absolutamente desproporcionado" y anuncia que intentará demostrarlo durante la instrucción judicial. Más información

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