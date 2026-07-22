Carmen Planas: “Construir un proyecto de vida en las islas es cada vez más difícil”
La presidenta de CAEB, Carmen Planas, arropada por los vicepresidentes de la patronal y representantes de las principales asociaciones empresariales ha comparecido este miércoles para mostrar su posicionamiento ante el debate en torno a la saturación turística y la manifestación convocada para el domingo. Los empresarios de Baleares reclaman "huir de los extremismos" y defienden la actuación policial contra las activistas contra la masificación detenidas en Santa Maria, "ha sido proporcionada". "Deberíamos preguntarnos si no hemos perdido el rumbo", afirma la líder empresarial porque "muchos de los que critican el turismo trabajan directa e indirectamente gracias a él". Más información
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