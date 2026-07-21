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VÍDEO | Pere Joan Femenia, portavoz de Menys Turisme, Més Vida: «Querían meter miedo con la detención de las dos activistas antiturismo y han conseguido el efecto contrario»

VÍDEO | Pere Joan Femenia, portavoz de Menys Turisme, Més Vida: «Querían meter miedo con la detención de las dos activistas antiturismo y han conseguido el efecto contrario»

Manu Mielniezuk

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VÍDEO | Pere Joan Femenia, portavoz de Menys Turisme, Més Vida: «Querían meter miedo con la detención de las dos activistas antiturismo y han conseguido el efecto contrario»

Manu Mielniezuk

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Pere Joan Femenia (Palma, 1999) es portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, los organizadores de la manifestación antimasificación de este domingo y activista climático desde 2019, cuando se incorporó a Fridays For Future Mallorca y posteriormente a Fridays For Future España Más información

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