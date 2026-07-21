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VÍDEO | Josep Vicens: "Si el Cercle d'Economia no existiera, habría que inventarlo"
El doctor Josep Vicens ha presidido durante los últimos ocho años el Cercle d’Economia de Mallorca, una institución independiente que trabaja para analizar el panorama social y económico de las islas, buscando datos y recopilando información, para realizar una radiografía de la situación que nos permita afrontar el futuro de las islas. Más información
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