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VÍDEO | Josep Vicens: "Si el Cercle d'Economia no existiera, habría que inventarlo"

VÍDEO | Josep Vicens: "Si el Cercle d'Economia no existiera, habría que inventarlo"

Manu Mielniezuk

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VÍDEO | Josep Vicens: "Si el Cercle d'Economia no existiera, habría que inventarlo"

Manu Mielniezuk

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El doctor Josep Vicens ha presidido durante los últimos ocho años el Cercle d’Economia de Mallorca, una institución independiente que trabaja para analizar el panorama social y económico de las islas, buscando datos y recopilando información, para realizar una radiografía de la situación que nos permita afrontar el futuro de las islas. Más información

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