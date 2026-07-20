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VÍDEO | El conflicto en la educación concertada pone en riesgo el inicio del curso 0-3: Más de 400 'escoletes' en peligro de cierre

Patronales y sindicatos de la educación concertada plantan a la Conselleria de Educación y Universidades por el 0-3. USO y FSIE, junto a ECIB, CECEIB y FEIPIMEB se han negado a asistir a la reunión de la Mesa convocada para este lunes. Las organizaciones convocantes de este frente común denuncian un "ninguneo" y una "falta de diálogo institucional" por parte de la Dirección General de Primera Infancia, liderada por Neus Riera, que a su juicio pone en jaque la viabilidad del sector.