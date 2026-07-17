FOTO: M.B. | VÍDEO: Redacción Digital

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VÍDEO | "Totalmente desproporcionado": El alcalde de Santa Maria del Camí critica la detención de las dos activistas antiturísticas

"Cualquier acto vandálico tiene que investigarse, pero no perdamos de vista que estamos hablando, únicamente, de unas inscripciones hechas con pintura". Con estas palabras, el alcalde de Santa Maria del Camí, Nicolau Canyelles, critica el dispositivo policial desplegado para investigar unas pintadas y detener a dos jóvenes del municipio, acusadas de participar en el acto de causar daños en cinco inmobiliarias de esta localidad, dentro de la campaña contra la masificación turística en Mallorca.