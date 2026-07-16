FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Ana B. Muñoz / Guardia Civil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | La Guardia Civil acusa a las dos activistas antiturismo de formar parte de un grupo criminal

Un mes ha durado la investigación de la Guardia Civil, que ha concluido con la detención de dos jóvenes de Santa Maria, que están acusadas de participar en el acto de causar daños en cinco inmobiliarias de esta localidad, dentro de la campaña para denunciar el exceso de turismo en la isla de Mallorca. Los investigadores sostienen que las dos mujeres, que quedaron en libertad tras ser presentadas ante el juez, aplicaron el manual antiturista que se ha propuesto de cara a la manifestación por la masificación que se va a celebrar en Palma le próximo día 26 de julio. Los investigadores acusan a ambas activistas, entre otros delitos, de formar parte de un grupo criminal. Más información